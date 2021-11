Sandra Hegedüs : "Je suis la personne la plus incorrecte politiquement"

Lorsqu’elle arrive en France en 1990, cette native de São Paulo a une idée fixe : produire des reportages et des documentaires. Collectionneuse avisée d’art contemporain, elle tisse un réseau, puis crée en 2008 le SAM Art Projects, destiné à soutenir et accompagner l’œuvre d’artistes étrangers en France et d’artistes français à l’étranger.