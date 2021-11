Qu'est devenue la top Georgina Grenville ?

À 14 ans, Georgina remporte le concours Look of the Year de l’agence Elite, en Afrique du Sud, son pays natal. Elle part travailler à Milan puis signe avec l’agence Next à New York. Elle pose pour les campagnes de pub Versace, Dior ou encore Valentino. Muse de Tom Ford, elle devient un des visages phares de Gucci, à l’époque du porno-chic, immortalisée par Mario Testino. En 2000, Georgina a besoin d’un break et quitte les podiums. Elle vit actuellement à Paris avec son mari et ses trois enfants. Sa vie est désormais ponctuée de voyages et de brefs retours au mannequinat, pour des séries de photos. Elle pratique assidument le yoga.