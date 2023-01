Coco Crush : la nouvelle collection de bijoux la plus désirable du moment

La maison de couture "Chanel" présente une nouvelle collection de bijoux de la ligne "Coco Crush", qui a été créée autour de trois femmes inspirantes : l'actrice et ambassadrice Chanel Margaret Qualley, l'actrice Amandla Stenberg et la chanteuse et ambassadrice de la maison de couture Jennie.