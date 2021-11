Nathalie Rykiel : "La plus grande intelligence de ma mère ? Sa liberté”

Pour évoquer 1968, année fondatrice, Nathalie Rykiel retient pour “L’Officiel” deux extraits de son dernier livre : “Je crois que l’on y sent une force et une puissance, celles de la liberté. La plus grande intelligence de ma mère, Sonia Rykiel, c’était sa liberté.”