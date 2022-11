Femmes

Joyeux anniversaire, Laetitia Casta

Un destin comme on en fait plus. Repérée à 15 ans sur une plage corse, Laetitia Casta devient la muse de Jean Paul Gaultier et enchaine les défilés pour les plus grands noms de la mode. Mais au-delà des toilettes de couturiers sur les podiums, elle revêt également l'habit et la vie de personnages célèbres au cinéma. Alors qu'elle fête ses 39 ans aujourd'hui, retour en images sur ses défilés les plus emblématiques.