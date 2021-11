Lady Di : 3 de ses tenues rares et iconiques vendues pour 300 000 dollars aux enchères

Si l’on se souvient de Lady Di pour son mariage, son engagement humanitaire et les causes qu’elle défendait, la princesse était également connue pour son dressing à la pointe des tendances. Trois de ses looks phares viennent justement de battre des records lors d’une vente aux enchères organisée à Londres.