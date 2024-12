Pour ces fêtes de fin d'année, l'élégance et la créativité s'invitent à travers des coiffures audacieuses et glamour. Des silhouettes épurées aux styles texturés, les tendances de cette saison sublimeront chaque femme pour illuminer les soirées festives. Selon Rémi Billaud, Responsable Formation chez Franck Provost, le secret réside dans une préparation minutieuse et le choix des bons produits. L'expert dévoile quatre coiffures glamour incontournables pour des inspirations festives.