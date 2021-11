Quelles solaires porter cet été ? Par Kenza Sadoun El Glaoui

Depuis la création de son blog, La Revue de Kenza, il y a dix ans, la jeune Parisienne multiplie les collaborations avec de prestigieuses marques comme Piaget, Nike ou L’Oréal. Suivie sur Instagram par plus de 145 000 followers, Kenza Sadoun-el Glaoui délivre avec humour et élégance ses trouvailles en matière de mode et de beauté. Lunettes Polaroid au nez, elle arbore une allure sportive fun et chic, non sans rappeler une muse de Wes Anderson.