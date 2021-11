Johnny Coca (Mulberry) : "La rue m’inspire"

De Mulberry, on connaissait surtout la maroquinerie so British. Depuis l’arrivée en 2015 du designer espagnol, c’est une mode décalée et inattendue qui se dessine. Rencontre avec un designer au parcours vraiment pas comme les autres, qui a fait de son défilé le temps fort de la fashion week londonienne.