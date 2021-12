Irina Bogdan est une femme d'affaires, mère, mannequin et représentante de la marque française Tartine et Chocolat en Ukraine. Une fille élégante qui sait comment suivre ses rêves et créer un espace harmonique dans tous ses projets. Mas aussi, Irina est la fondatrice et la muse du projet caritatif qui soutient les enfants issus des orphelinats, pour toujours donner de la joie au quotidien. En combinant tous ces rôles, Irina Bogdan incarne une femme du XXIe siècle : forte, intellectuelle, avec un sens inné du style, mais surtout une femme capable de changer le monde pour le mieux. Pour célébrer le centenaire de L'OFFICIEL, Irina Bogdan a pris la pose.