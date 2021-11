La leçon de français d'Esther McGregor

À 17 ans, pétillante, assoiffée, elle surfe entre les vagues du Pacifique, l’école, les cours de théâtre, l'écriture de ses chansons et les réunions d’activisme. Esther McGregor, fille de l'acteur Ewan McGregor et de la décoratrice Eve Mavrakis, c’est la grâce et le cool d’une génération #MeToo qui chamboule les cœurs et les esprits.