La saison préférée de la Parisienne ? Le printemps, forcément, puisqu'il lui permet de jouer le plus librement possible avec son vestiaire, celui que le monde entier lui envie. Et parce qu'on murmure que la vraie Parisienne n'y est pas née, nous avons demandé à la mannequin et influenceuse brésilienne Tissiane Freitas de nous le prouver en 10 looks signatures.