Nouvelle vague niçoise des endroits qui secouent les codes traditionnels du Vieux Nice, les deux compères Olivier Daniel et Kevin Lalanne ont ouvert un bar-restaurant-café hybride et élégant face à la mer durant l’été 2019 et ont recruté tout récemment une jeune Cheffe italienne Francesca Riccó qui propose un voyage culinaire entre inspirations israéliennes, nord africaines, turques et méditerranéennes.