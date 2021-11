Comment s'habiller pour l'automne ?

Femmes

Qui es-tu, Bambi Northwood Blyth ?

Avec son regard bleu azur et sa ligne de sourcil a en faire pâlir plus d'une, impossible de ne pas tomber sous le charme de Bambi Northwood Blyth. Originaire de Melbourne, aujourd'hui installée à New York, son minois est l'un des plus demandés du moment. Dernière preuve en date ? Son statut de Mango Girl, qu'elle partage, entre autres, avec Camille Charrière et Sabina Socol. Une fashion team de choc, en somme. Rencontre avec l'intéressée, sous le soleil de Barcelone.