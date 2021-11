Cannes 2019 : les looks d'été des stars en dehors du red carpet

Depuis le 14 mai dernier, c’est à Cannes que les acteurs, tops et personnalités glamour se sont donnés rendez-vous à l’occasion du 72ème Festival de Cannes. Et si les stars dévoilent des robes toutes plus spectaculaires les unes que les autres sur le tapis rouge, elles affichent aussi des looks ultra stylés dans les rues de la ville. Zoom.