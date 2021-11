Cannes 2019 : les secrets du look Dior d'Elle Fanning

Avant d'assister à la projection du dernier Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", Elle Fanning faisait sensation sur le tapis rouge, vêtue d’une silhouette Dior. Zoom sur les étapes de confection de ce look aux accents fifties, reflétant le véritable savoir-faire de la maison.