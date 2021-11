Une journée idéale selon Camille Charrière

Née d’un père français et d’une mère british, Camille Charrière, girl next door de 30 ans, mène sa vie de bloggueuse/designer/influenceuse/consultante entre Londres et Paris sans trop se prendre au sérieux. Nous l’avons rencontrée lors de la soirée d’ouverture du tout nouveau flagship store Mango au coeur de Lisbonne, l’occasion de lui demander à quoi ressemble sa journée idéale.