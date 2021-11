Breakfast with Liya Kebede

Mannequin, actrice et créatrice, Liya Kebede dirige la Lemlem Fondation qui a agit en Ethiopie, son pays d’origine. La fondation a pour but d’éduquer les futures mères, de les convaincre d’accoucher en clinique, de recruter et former du personnel médical et surtout de créer et équiper de nouveaux centres de maternité. Sa marque, Lemlem, a quant à elle pour but de soutenir les artisans éthiopiens, spécialistes dans l’art du tissage qui sont menacés de disparaître. Après une collaboration avec Pierre Hardy et plus récemment avec Moncler x Pierpaolo Piccioli, Liya a choisi de développer Lemlem en Europe. Outre le Bon Marche à Paris, la marque vient de lancer son site européen. Rencontre matinale.