Betty Catroux fait son grand retour

Fashion Week

Chez Saint Laurent, Anthony Vaccarello revisite "l'allure Loulou"

Plus rock'n'roll que disco, la femme Saint Laurent par Anthony Vaccarello évoque une Loulou de la Falaise en turban, veste officier et mini-shorts en cuir... troquant son "back to black" passé minuit, contre des imprimés floraux et de franches épaulettes. Sous la protection de la Tour Eiffel, bien entendu.