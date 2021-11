Aurélie Dupont : "Les femmes n’ont plus de temps à perdre"

Nommée directrice de la danse de l’Opéra de Paris il y a deux ans, la danseuse étoile n’a pas cessé de virevolter après ses adieux à la scène, en 2015. Depuis, elle mène un “combat” pacifique et rythmé pour que Paris et ses danseurs brillent sur la scène internationale. Ses prises de risque, son audace, ses découvertes et son intransigeante modernité y contribuent.