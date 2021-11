Anissa Aida : "La Tunisie, mon pays natal, m'inspire beaucoup"

Fraichement diplômée de la Parsons School à New York, la styliste tunisienne Anissa Meddeb a lancé sa marque Anissa Aida en 2016. Ses créations s'inspirent de la Tunisie et du Japon, le tout dans un esprit minimaliste et épuré. Un mélange original et interculturel, entre Orient et Occident, qui démarque la jeune et talentueuse designer.