Z Zegna, automne-hiver 18-19

A mi-chemin entre les glaciers du Mont-Blanc et la via Montenapoleone, la ligne Z de Zegna prône une silhouette hybride qui a pour but de protéger le gentleman des frimas de l'hiver. Le drap de laine se mêle aux étoffes techniques, le code couleur alterne références aux tire-fesses et celles, plus obséquieuses, aux tailleurs de la capitale lombardienne. Une démonstration de style comme on en fait peu.