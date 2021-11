Yumi Katsura, Couture été 2018

Au confluent de l'Extrême-Orient et de l'Occident, le nouveau millésime Couture de Yumi Katsura mêle kimonos et fourreaux, imprimés "Nymphéas" et clins d'oeil plus ou moins imagés à l'école Ukiyo-e... sur fond de matières aériennes et chatoyantes.