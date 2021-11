Y-Project, automne-hiver 18-19 Menswear

Hymne au classique décalé, chaque silhouette du défilé Y-Project réinterprête une tribu mode bien définie. Du jeune baroudeur street au lycéen de Passy, en passant par le plus roots ou encore la fraîcheur parisienne made in Rive Droite, tous les clichés sont disséqués, remaniés, le tout formant un formidable vestiaire qui prône la liberté et l'appropriation du vêtement pour mantra.