Wooyoungmi, automne-hiver 18-19

Fan de Bowie, des tubes d'Etienne Daho et du mélange des genres, l'homme Wooyoungmi affirme sa part de féminité, sa totale liberté stylistique. Oversize, les manteaux et costume crient leur appartenance aux flamboyantes années 80, tandis que les pantalons en cuir et ceintures cow-boy engagent un discours intercontinental. Quelque part entre le Studio 54 et le Far Far West.