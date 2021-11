Vivienne Westwood, automne-hiver 18-19

Comme à son habitude, Vivienne Westwood ne fait jamais rien comme tout le monde. Cédant aux sirènes du digital, la créatrice skip cette saison la case défilé et présente une collection éclectique et anti-conformiste de manière digitale. Références au Brexit, twists bohèmes, vibes sartoriales et une bonne dose d'humour font partie du décor, histoire de prouver une fois de plus que le style surpasse la tendance.