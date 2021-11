Versace, printemps-été 2019 Menswear

Réputée pour ses guerriers aux muscles saillants, humant la testostérone à plein nez, la maison Versace explore pour le printemps-été 2019 la confusion des genres... à sa façon. Des couleurs néon aux imprimés floraux, des sacs en bandoulière à chaîne or aux full-looks python, le mélange des genres est subtil, l'homme pioche chez la femme et non l'inverse. Et même si on pensait le concept inenvisageable, il marche du feu de dieu. Versace oblige.