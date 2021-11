J-8 avant Tranoï January Edition

Cette année, TRANOÏ accueille, le temps d’un pop-up au Carreau du Temple à Paris, les « 10 Asian Designers to Watch », repérés au FASHION ASIA HONG KONG, un forum de mode qui célèbre le talent et l'innovation des designers les plus prometteurs de la région, tout en leur apportant un soutien commercial et médiatique. Cette exposition prendra place au Carreau du Temple pendant le TRANOÏ January Edition, du 19 au 21 janvier 2018. En voici un avant-goût.