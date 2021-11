Tommy Hilfiger roule des mécaniques

Clap de fin pour la fashion week milanaise, qui accueillait hier soir Tommy Hilfiger et sa bande, Gigi Hadid en tête. Orchestré sur une piste de Formule 1 plus vraie que nature, ce "Tommynow Drive" aura vu défiler, en plus des bombers, cropped tops et autres pantalons de bikers aux couleurs électriques, les pièces de la désormais traditionnelle capsule "Tommy x Gigi".