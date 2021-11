Tod's, automne-hiver 18-19

Dandy mais un brin rebelle, élégant mais pas barbant, l'homme Tod's twiste l'élégance de nonchalance et d'une confiance en soi low-profile. Tout est suggéré, subtil et efficace, la simplicité des lignes met en valeur la luxuriance des matières, le tout orchestrant un vestiaire plutôt classique et intemporel qui s'approche de la perfection.