Sous la neige aveuglante, le récit sensible de Shinyakozuka à Pitti Uomo 109
À Pitti Uomo 109, Shinyakozuka signe un défilé manifeste où la mode masculine devient un espace de narration, de lenteur et de réflexion.
À Pitti Uomo 109, Shinyakozuka signe un défilé manifeste où la mode masculine devient un espace de narration, de lenteur et de réflexion.
C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.