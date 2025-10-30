Hed Mayner, l’architecte du vêtement, est invité d’honneur au Pitti Uomo 109
Le créateur israélien présentera en janvier à Florence une collection pensée comme un dialogue entre corps, espace et mouvement.
Après qu’une urgence médicale a mené Florence Welch aux portes de la mort, l’artiste et musicienne accomplie a rassemblé ses forces pour créer Everybody Scream, l’un des albums les plus profonds de son groupe à ce jour.
L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.