Hed Mayner, l’architecte du vêtement, est invité d’honneur au Pitti Uomo 109

Le créateur israélien présentera en janvier à Florence une collection pensée comme un dialogue entre corps, espace et mouvement.

30.10.2025 by Pauline Borgogno
face head person photography portrait adult male man sitting
Crédits : Courtesy of Pitti Uomo

accessories bag handbag child female girl person car transportation vehicle

Industry Trends

Prada Holiday 2025 : un conte d’hiver au parfum d’éternité

Dans A Winter’s Tale, Prada signe une odyssée cinématographique où le voyage devient retour à soi, célébration du lien et éclat du merveilleux.

29.10.2025 by Pauline Borgogno
face head person photography portrait t-shirt adult male man people

Industry Trends

Florence accueillera la vision singulière de Soshi Otsuki au Pitti Uomo

Le créateur japonais Soshi Otsuki, lauréat du Prix LVMH 2025, sera l’invité d’honneur du Pitti Uomo 109 à Florence.

22.10.2025 by Pauline Borgogno
accessories necklace glasses adult bride female person woman fashion tartan

Industry Trends

McQueen Holiday 2025 : la fête comme un art de transgression

Entre faste et irrévérence, la collection Holiday 2025 de McQueen célèbre la fête sous le signe d’un luxe affranchi.

27.10.2025 by Pauline Borgogno

Crédit Photo ©Amaury Laparra

Voyage

Success Story : Les Roches Blanches, aux premières loges du Cap Canaille

Joyau hôtelier Cassidain, l'hôtel au luxe décontracté s'impose comme une escale Méditerrannéenne de choix bien au delà de la période estivale

30.10.2025 by L'Officiel Paris
adult male man person cushion home decor tie handbag coat chair

Hommes

Louis Vuitton célèbre le style britannique avec Jude Bellingham et Callum Turner

Pour sa pré-collection Homme Printemps-Été 2026, Louis Vuitton convie ses deux visages anglais dans une ode bucolique à l’art du voyage et du style.

30.10.2025 by Pauline Borgogno
person furniture art painting bed bedroom indoors room cup lamp

Femmes

Florence Welch : "Écrire des chansons, c’est tisser des liens, tendre la main"

Après qu’une urgence médicale a mené Florence Welch aux portes de la mort, l’artiste et musicienne accomplie a rassemblé ses forces pour créer Everybody Scream, l’un des albums les plus profonds de son groupe à ce jour.

30.10.2025 by Sarah Cristobal
bottle person cosmetics perfume

French Riviera

Garde-Robe Olfactive : Quel parfum porter cet automne 2025?

L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.

 

28.10.2025 by Kamel Boussekaoui
car transportation vehicle chair furniture person indoors

Industry Trends

Paul Smith signe la MINI la plus chic de sa génération

Quand deux icônes du design anglais unissent leur talent, la route devient un terrain de style et de créativité.

30.10.2025 by Pauline Borgogno
jungle plant vegetation adult female person woman clothing swimwear leaf

Industry Trends

"Tropicoqueta" : la rencontre incandescente de Karol G et Diesel

La chanteuse colombienne et le directeur artistique Glenn Martens unissent leurs visions dans une capsule exclusive où la mode danse au rythme de la musique.

30.10.2025 by Pauline Borgogno
electrical device microphone performer person solo performance adult female woman

Be Well

Le karaoké, secret bien-être de ceux qui osent chanter

Au-delà du divertissement, chanter en salle privée devient un vrai soin de l’âme : une respiration, un retour à soi.

30.10.2025 by Pauline Borgogno