Ralph Lauren Purple Label, printemps-été 2019

Cap sur la Côte d'Azur pour le gentleman Ralph Lauren. Le lieu de villégiature préféré des américains lorsque la température monte inspire blousons cirés, cabans de matelots et pulls marins pour le jour, aussi bien que l'impeccable smoking de la maison et une série de costumes et trench-coats plus désirables les uns que les autres pour le soir. Avec, par moment, une vibe sportive (et gold) qui réveille le yankee en villégiature dans sa villa de Ramatuelle.