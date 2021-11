Pourquoi New York va bien à Proenza Schouler

Après deux saisons dans le calendrier parisien, Jack McCullough et Lazaro Hernandez revenaient à New York avec une collection fleuve, portée par Gemma Ward, Kaia Gerber ou encore Amber Valletta. Leitmotiv de ce retour aux sources orienté "tailoring", les jeux de délavage sur denim brut ont de beaux jours devant eux. Simple et (très) efficace.