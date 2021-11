Prada, printemps-été 2019 Menswear

Pour beaucoup, le défilé Prada est la clé de voûte de la semaine de la mode milanaise. Et, une fois encore, Miuccia Prada n'a pas déçu ses disciples. Mi-baroudeur, mi-fashionista, l'homme imaginé pour le printemps-été 2019 est aussi éclectique qu'assumé. Le colorama impeccable, qui oscille entre les jaunes, les bruns, les verts, les rouges et les bleus, envahit mailles, pantalons à la coupe 70's, sous-pulls et pièces plus sartoriales. Sur fond de période yéyé, s'ajoutent des accessoires qui ont tout du hit à venir : le mythique Galleria revu et corrigé version homme, la version 2.0 de la Cloud Bust. Et la chapka en nylon ou jacquard, qui pose la dernière pièce à un édifice dédié au beau, au cool. Et qui résume l'essence même de la maison milanaise.