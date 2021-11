Hommes

Comment Prada va sauver les hommes

A l'aube de ses 40 années passées à la tête du groupe Prada, Miuccia Prada continue d'exposer sa vision singulière, affutée et noble du style. Notamment chez l'homme, dont elle a révolutionné les codes. Et si votre salut était estampillé Prada dal 1913 ? On commence à y songer sérieusement.