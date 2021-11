Pour ses dix ans, Mary Katrantzou se remet au parfum

Fashion Week

Mary Katrantzou retombe en enfance

On l'avait quittée dans les années 1940, on la retrouve dans les années 1980, à croquer des bonbons en jouant aux "perles à repasser". Une Mary Katrantzou régressive donc, qui élève la "culture lego" au rang de sport national, à pratiquer en jupe ballon, combinaison néoprène et parka parachute.