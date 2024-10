Lorsque l’on parle d’art contemporain en Suisse, Bâle Art Basel résonne irrémédiablement à l’oreille. Pour autant, petit à petit, Zurich séduit amateurs et professionnels d’art contemporain au travers de galeries et d’évènements culturels qui attirent de plus en plus d’amateurs. À découvrir le temps d’un week-end.