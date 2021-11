Paul Smith, printemps-été 2019 Menswear

Emblème vibrant du tailoring à l'anglaise, qui mieux que Paul Smith pour annoncer, à travers son défilé, la fin du streetwear ? Restant fidèle à ses convictions et aux valeurs qui ont fait son succès, le britannique s'inspire des cultures underground locales, retravaillant les volumes en version maxi, et amenant des matières inédites dans les rangs des étoffes de tailleur. Un mix éclectique mais ultra élégant, qui fait la belle part au costume et annonce son retour en force.