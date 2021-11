Paul Smith, automne-hiver 18-19

Fidèle à ses canons britanniques, Sir Paul Smith orchestre une collection qui vante les mérites du tailoring de Savile Row, du rock'n'roll et de l'underground londonien. De superbes manteaux colorblock donnent la répliques aux cuirs et cachemires unis, tandis que les boots 70's twistent l'allure formelle d'une coup de fouet rockabilly. La balance n'aurait pu être plus équilibrée.