Dior Cigale, le nouveau sac Dior déjà adopté par les célébrités
Dévoilé lors du défilé Printemps-Été 2026, le Dior Cigale fait dialoguer l'héritage de la Maison et la vision créative de Jonathan Anderson à travers un sac à l'allure déjà iconique.
Dévoilé lors du défilé Printemps-Été 2026, le Dior Cigale fait dialoguer l'héritage de la Maison et la vision créative de Jonathan Anderson à travers un sac à l'allure déjà iconique.
Sur les côtes de Dunkerque, Vince dévoile une campagne automne 2026 profondément personnelle, où l'amitié de longue date entre Clément Laguardia et Quentin Demeester devient le fil conducteur d'un récit aussi sincère que cinématographique.
Jusqu'au 31 août, Le Peninsula Paris accueille Pomellato pour une collaboration estivale où les couleurs iconiques de la collection Nudo prennent vie à travers trois créations glacées exclusives imaginées par la cheffe pâtissière Anne Coruble.