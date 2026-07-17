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Hailey Bieber et Gap dévoilent une capsule de denim en édition limitée, inspirée de l'esthétique décontractée des années 1990 et du vestiaire personnel du mannequin.

17.07.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Gap

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