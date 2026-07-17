Hailey Bieber revisite le denim iconique de Gap
Hailey Bieber et Gap dévoilent une capsule de denim en édition limitée, inspirée de l'esthétique décontractée des années 1990 et du vestiaire personnel du mannequin.
Hailey Bieber et Gap dévoilent une capsule de denim en édition limitée, inspirée de l'esthétique décontractée des années 1990 et du vestiaire personnel du mannequin.
Sur les côtes de Dunkerque, Vince dévoile une campagne automne 2026 profondément personnelle, où l'amitié de longue date entre Clément Laguardia et Quentin Demeester devient le fil conducteur d'un récit aussi sincère que cinématographique.
Jusqu'au 31 août, Le Peninsula Paris accueille Pomellato pour une collaboration estivale où les couleurs iconiques de la collection Nudo prennent vie à travers trois créations glacées exclusives imaginées par la cheffe pâtissière Anne Coruble.