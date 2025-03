Au-delà des circuits classiques qui mènent le voyageur de Tokyo à Kyoto, la province de Mie située au sud-ouest de l’archipel japonais, et la péninsule d’Ise-Shima, tout particulièrement, promettent une aventure nippone inédite. Ici naquit le Shintoïsme, spiritualité originelle du pays du Soleil levant. Le respect des traditions est de mise et quelques hôtels et restaurants exceptionnels s’y découvrent, entre forêt et océan Pacifique.