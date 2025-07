Ode à la Côte D’Azur

Ice-Watch révolutionne les montres pour enfants avec la ICE smart junior 3.0 Find My

Une première mondiale dans l’univers des montres connectées! Ice-Watch dévoile sa toute dernière innovation : la ICE smart junior 3.0 Find My, la première montre pour enfant géolocalisable via Apple, sans carte SIM ni abonnement. Un bijou de technologie qui allie sécurité, design ludique et autonomie.