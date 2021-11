Oliver Spencer, automne-hiver 18-19

La maîtrise du british way of life est totale chez Oliver Spencer. Le créateur crée un vestiaire hybride, tantôt mai-68ard tantôt plus formel, qui transcende les codes mêmes du genre et s'adresse plus à un état d'esprit qu'à un simple mortel. Du néo-tailoring à la silhouette "Chasse et pêche", du bombardier en velours olive au mouton retourné, les ingrédients du best-seller répondent tous présent.