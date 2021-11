Officine Générale, printemps-été 2019

À l'image du cadre dans lequel elle était présentée - un sublime jardin en plein coeur du 5e arrondissement de Paris -, la collection de Pierre Mahéo pour Officine Générale sentait bon l'été au vert. Les coupes et les matières sont relax, transformant les plus formelles des vestes en un gilet aussi souple que léger. L'allure est efficace, preppy sans être policée, une composition bien pensée qui oscille entre le casual et l'ultra-chic parisianisme. L'essence même du label, qui continue, saison après saison, de diffuser son sens du bon goût low-profile à travers le globe.