Off/White, printemps-été 2019 Menswear

Alors que tous les regards sont braqués sur le créateur américain, qui débute sa collaboration avec Louis Vuitton cet après-midi même, le défilé Off/White contenait également son lot de it-pieces. Interprétation conceptuelle de la pop-culture yankee, Virgil Abloh transforme les égéries numériques en best-sellers. Bart Simpson tutoie le denim, le workwear se pare de cristaux et de sequins, le brief est groovy. Le tableau d'un adolescent qui s'entiche de la mode comme un moyen d'expression. Le client type du label, au final.