OAMC, printemps-été 2019

Une chose est sûre : le binôme Luke Meier (la co-tête pensante de Jil Sander à côté) et Arnaud Faeh savent ce qu'un homme désire. De leurs expériences streetwear passées, découle un véritable sens du cool, un subtil jeu de décontracté contrebalancé par des matières sartoriales et des coupes à la limite du prophétique. Pour l'été prochain, le fameux mélange gagnant des influences cher au label s'axe entre néo-workwear et une touche underground, un brin plus androgyne qu'à l'accoutumée, qui décroche des soupirs de satisfaction à chaque passage sur le podium. L'exemple à suivre.