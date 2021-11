OAMC, automne-hiver 18-19

L'excellence de la coupe, la pureté des lignes, la qualité des matières, autant de lignes directrices propres à Luke Meier, fondateur du label OAMC, respectées une fois de plus cette saison. L'apparence est formelle mais savamment étudiée, les couleurs et effets de style rajoutent quant à elles du piment à une silhouette qui n'a pas besoin d'être tapageuse pour plaire. Le low-profile dans sa plus belle interprétation.