Missoni, printemps-été 2019 Menswear

Dans sa course effrénée vers la victoire au Paris-Dakar, l'homme Missoni ne ralentit cependant pas la cadence sur la question du style. Entre carreaux inspirés de la course, revus sous le prisme Missoni, vibes bikers et polos nomades XXL, la collection se veut ambassadrice d'une élégance décontractée qui traverse les frontières.